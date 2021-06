Céus de Beja recebem maior exercício com helicópteros da Europa

Teixeira Correia Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Arrancou esta quarta-feira em Beja, tendo como cenário operacional a Base Aérea nº 11 (BA1), a 13.ª edição do "Hot Blade 2021" (HB2021), considerado o maior exercício com helicópteros da Europa.

O HB2021 vai prolongar-se até ao próximo dia 30 e envolve cerca de 1500 militares e 26 meios aéreos de Portugal, Áustria, Eslovénia e Holanda. Neste exercício participam também controladores aéreos avançados (JTAC"s) da Bélgica e observadores da Eslováquia, Itália e Sérvia.

O exercício é organizado pela Força Aérea Portuguesa (FAP) e realiza-se no âmbito do "Helicopter Exercise Programme" da Agência Europeia de Defesa (EDA).

Na sua página na internet, a FAP explica que o objetivo geral do exercício "passa por aumentar a interoperabilidade de operações entre os Estados-Membros da EDA, expondo as forças participantes a um ambiente operacional complexo, no qual podem treinar técnicas, táticas e procedimentos, preparando-as ara teatros de conflito atuais e missões de apoio humanitário".

As missões estão planeadas para a zona centro e sul de Portugal Continental, existindo da parte do Comando Aéreo a preocupação de diminuir o impacto no meio ambiente e na população.

Durante o "Hot Blade 2021", seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), serão estabelecidas áreas segregadas e implementadas medidas de prevenção, incluindo a realização de testes semanais à covid-19 a todos os participantes.

Na edição de 2018 do Hot Blade, também realizado na BA11, participaram 1200 militares e 29 aeronaves.

PUB

A Base Aérea 11, estrutura com maior espaço operacional em Portugal e uma das maiores da Europa, recebeu, entre 2 e 14 de maio, o Nato Tiger Meet 2021 (NTM2021), organizado pela Esquadra 301-"Jaguares" da FAP, onde marcaram presença mais de um milhar de militares e aeronaves de nove esquadras de voo e 11 países aliados.

Spotters Day HB2021

Durante o exercício serão realizados dois Spotters Day, nos dias 22 e 28 de junho, aberto a pessoas com mais de 18 anos, com um limite máximo de 100 participantes. A inscrição custa 50 euros/dia.