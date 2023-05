Cidade de Beja regressa aos tempos romanos da Pax Júlia

A cidade Pax Júlia recebe a 8.ª edição do festival Beja Romana, revivendo a grandeza e imponência da antiga cidade romana. De sexta-feira a domingo, tendo como cenário o centro histórico, há um programa repleto de música, animação, cortejos, museu ao vivo, visitas pedagógicas e outras experiências.

O evento teve início com a "Pompa Lusitaniam", o cortejo de receção ao Cônsul Romano, que decorreu pelas ruas de Beja, a Pax Júlia do tempo dos romanos. Participaram cerca de 1500 figurantes, na esmagadora da maioria das diversas escolas do concelho.

A cerimónia e leitura do édito de boas vindas ao Patrício Romano, na Praça da República, marcou o início a três dias de um festim "de e para a comunidade escolar, que se abre à população e a quem nos visita", segundo a Câmara Municipal de Beja justifica​​​.

Uma das grandes atrações do evento é o mercado romano, onde se vendem produtos baseados ou inspirados na época romana e nos quais se pode degustar de gastronomia feita com base nos alimentos daquele período.

Outro dos momentos altos do programa são os cortejos que percorrem o centro histórico numa manifestação do esplendor romano, aberto à participação da população. As ruas de Beja estão engalanadas com os símbolos romanos, fazendo regressar Beja aos tempos em que era a Pax Júlia do império romano, há mais de dois mil anos.

É na Praça da República, local onde se situava o fórum e onde estão identificados dois templos romanos, um dos quais, o maior e mais monumental descoberto em Portugal, que Beja Romana tem o bulício da recriação.