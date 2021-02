Hospital de Beja transfere cinco doentes para estrutura de apoio em base aérea

Teixeira Correia Hoje às 19:46 Facebook

Cinco doentes infetados com SARS-CoV-2 que estavam internados na enfermaria covid do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, foram transferidos na tarde desta segunda-feira para o Centro de Acolhimento da Base Aérea (BA) 11.

Trata-se de doentes que precisam de apoio específico, mas sem necessidade de internamento hospitalar, o que permite que sejam libertadas camas na unidade hospitalar para infetados que necessitem de outro tipo de assistência clínica.

A operação começou cerca das 16.30 horas e uma hora e meia depois os doentes rumaram à Estrutura de Apoio de Retaguarda (EAR) que funciona na BA11, efetuada em ambulâncias dos Bombeiros de Beja, Ferreira do Alentejo, Serpa e Vidigueira.

Trata-se de intervenção conjunta entre a Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, através do CDOS de Beja, que assume as despesas com o Centro de Acolhimento, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) responsável pelos médicos, enfermeiros e material clinico e da Segurança Social que responde pela contratação do pessoal de apoio.

O Hospital de Beja, que no início do ano tinha 24 camas, aumentou a sua capacidade para 71 em Enfermaria e oito camas na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Segundo os últimos dados da ULSBA, estão ocupadas 52 camas na Enfermaria e a totalidade na UCI.

Centro de Acolhimento Covid na BA11

O espaço, que funciona num edifício do final dos anos 60, tem uma configuração com 44 quartos duplos, tendo sido feitas adaptações nas casas de banho e duches.

No dia 17 de outubro o EAR da BA11 recebeu 58 mulheres da Mansão de São José, em Beja, onde tinha deflagrado um surto de covid, que foi responsável por uma centena de infetados e 22 mortos.