Cinco feridos em acidente no IP2 em Beja

Teixeira Correia Ontem às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco feridos, um em estado grave, com idades entre os 28 e os 50 anos, resultaram de uma dupla colisão entre três veículos ligeiros, dois de passageiros e um de mercadorias, esta quinta-feira à noite no IP2, no troço da chamada Variante Exterior de Beja.

Todos eles foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

O acidente ocorreu às 20.43 horas, no sentido Norte/Sul, na sequência do embate de uma carrinha ligeira de passageiros na traseira de um furgão de mercadorias, que acabou por invadir a faixa contrária, sendo abalroado por outro carro. O condutor deste veículo ficou ferido com gravidade.

Na assistência às vítimas estiveram envolvidos 26 operacionais dos Bombeiros de Beja e da VMER do hospital da cidade, GNR e PSP, apoiados por 12 viaturas.

O troço do IP2 entre as rotundas das Oliveiras e do Regimento e Infantaria na Variante Exterior está ainda encerrado ao trânsito, sendo desviado para uma avenida interior da cidade.