Colisão em Beja causa dois feridos graves

A colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros causou dois feridos graves, esta quarta-feira, em Beja.

O acidente ocorreu cerca das 8.20 horas, na Avenida Comandante Ramiro Correia, nas traseiras do Hospital José Joaquim Fernandes.

No motociclo seguia um casal que sofreu ferimentos muito graves e foi transportado para o Serviço de Urgência no hospital. O motociclista tem 50 anos e a mulher 40 anos.

A condutora do automóvel, de 43 anos, foi assistida no local e, apesar de num primeiro momento recusar ser transportada para a unidade hospitalar, os bombeiros acabaram por a levar de forma preventiva, para observação.

Segundo foi possível apurar no local, os dois veículos circulavam no mesmo sentido, entre a rotunda de interceção com a Rua de Lisboa, o veículo ligeiro de passageiros preparava-se para virar à esquerda, na transversal que dá acesso ao hospital, quando foi abalroado na traseira pelo motociclo.

Tudo indica que o condutor do motociclo não se terá apercebido da mudança de direção do ligeiro de passageiros e colidiu com o automóvel, que foi projetado contra o passeio.

O capacete do condutor da mota foi parar a vários metros de distância do local da colisão.

No socorro às vítimas estiveram 15 operacionais - sete elementos dos Bombeiros de Beja, dois da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e seis da PSP - apoiados por oito viaturas.