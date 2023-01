Colisão no IP2 em Beja faz dois mortos e cinco feridos

Teixeira Correia Hoje às 20:12, atualizado às 20:29 Facebook

Uma colisão entre cinco viaturas no IP2 em Beja causou, este sábado, dois mortos e cinco feridos, incluindo quatro crianças.

O acidente aconteceu ao quilómetro 334,7 do IP2, em Beja, no sentido Sul/Norte, e o alerta foi dado às autoridades às 19.10 horas.

Há dois mortos confirmados (duas mulheres) e cinco feridos, dos quais quatro são crianças com menos de dez anos. Os feridos foram transportados para o Hospital de Beja. Os ferimentos das crianças são considerados ligeiros.

Segundo apurou o JN no local, quatro viaturas circulavam no IP2 e embateram com uma carrinha de cabine dupla que estava parada na berma desde manhã, devido a avaria.

O IP2 está cortado.

As operações de socorro mobilizaram para o local um total de 24 operacionais e 12 veículos dos Bombeiros de Beja e Cuba, GNR e INEM.