Colisão seguida de despiste e capotamento provoca três feridos em Beja

A colisão de dois veículos ligeiros, seguida de despiste com capotamento, ocorrida na tarde deste domingo, próximo de Beja, causou três feridos ligeiros, entre eles duas crianças.

O acidente ocorreu pouco depois das 19 horas, no IP 2, a cerca de quatro quilómetros de Beja, próximo do lugar de Poço da Malta, na freguesia de Santa Clara de Louredo, quando um veículo ligeiro de passageiros, que seguia no sentido sul-norte, embateu noutro que seguia em sentido contrário.

Por motivos ainda não apurados, um veículo Volkswagen, em que seguiam uma mulher e as duas filhas, devidamente acondicionadas nas cadeiras de retenção, invadiu a faixa contrária e embateu num veículo Opel que saía da cidade de Beja, em direção a Vale de Açor de Cima, concelho de Mértola.

Depois de embater no Opel, a condutora do Volkswagen terá perdido o controlo do veículo, que entrou numa valeta, tendo capotado, ficando virado no sentido contrário. Os feridos são a condutora do Volkswagen, que foi estabilizada no local e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja, e as filhas, com ligeiras escoriações, que seguiram também para a unidade hospitalar para observação. No outro veículo seguia um casal com o filho, maior de idade, que saíram ilesos do violento embate.

No local do acidente estiveram 12 operacionais dos Bombeiros de Beja, VMER do hospital da cidade e GNR, apoiados por seis viaturas. O trânsito no IP2 tem sido feito de forma alternada, já que os veículos ficaram fora da faixa de rodagem, no interior de um aramado de um olival.