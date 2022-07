Conta solidária para autoescada dos bombeiros de Beja passa os 12 mil euros

A conta solidária "Bombeiros Voluntários de Beja-Autoescada" já arrecadou mais de 12 mil euros, uma semana depois do arranque da iniciativa.

A campanha que o grupo "Amigos dos BVBeja" está a promover desde 21 de julho regista já um quinto dos 60 mil euros necessários para reparar o Veículo Escada 30 (VE30), o único existente na região e que está avariado há alguns meses.

Como as entidades oficiais não respondiam aos apelos dos Bombeiros Voluntários de Beja, Bruno Ferreira, ator e comediante, Florival Baioa, historiador e líder do Movimento Beja Merece +, Manuel Conceição "Balito", reformado e ex-diretor dos bombeiros, e Fernando e Luís Palma, agricultores, decidiram promover a angariação da verba necessária.

Os promotores abriram uma conta na Caixa de Crédito Agrícola Alentejo Sul, em Beja (com o IBAN: PT50 0045 6100 4035 9935 4924 8), onde podem ser depositados os donativos. Ao abrigo da Lei do Mecenato, as instituições e empresas podem usufruir de um benefício fiscal de acordo com o decreto-lei que regula o Estatuto dos benefícios Fiscais.

No passado dia 9 de outubro de 2021, a utilização do VE30 foi decisiva no combate ao incêndio que deflagrou nos silos da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, evitando os operacionais que operavam na autoescada que as chamas se propagassem a outros locais do complexo de secagem de girassol.