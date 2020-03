Coronavírus cancela festival taurino de beneficência em Beja

Teixeira Correia Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O organizador do festival taurino de beneficência marcado para o próximo sábado, na Praça de Touros José Varela Crujo, em Beja, decidiu cancelar o mesmo, face às recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), para fazer face à propagação do novo coronavírus.

A receita do evento, denominado "Acreditar na vida", reverteria na íntegra para o Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCB) que se manteve sempre à margem das polémicas que envolveram a realização do espetáculo.

Tal como o JN revelou no passado dia 28 de fevereiro, a realização do festival de beneficência partiu de João Ferreira Paulo, co-proprietário da Praça de Touros de Beja, que tendo uma neta com cancro decidiu ajudar a Acreditar-Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, que receberia 80% da receita e o CPCB, os restantes 20%.

A presença de João Moura, envolvido num escândalo de eventuais maus tratos aos seus cães galgos, levou a Acreditar a abdicar da receita que lhe estava destinada, demarcando-se do espetáculo, garantindo que "não assinou qualquer protocolo a formalizar o envolvimento na tourada".

Posteriormente, com a polémica no auge, em que manifestantes anti-touradas e defensores do espetáculo taurino, convocaram manifestações para a porta da Praça de Beja, seria o cavaleiro de Monforte a abdicar da presença no festival, sendo substituído pelo algarvio Filipe Gonçalves.

Apesar de toda a controvérsia, o empresário José Ferreira Paulo não desistiu de promover a realização do festival mas o evento acabou agora por ser cancelado face ás medidas de contenção para travar a propagação do Covid-19. Não foi revelado se o evento volta a ser reagendado para nova data.

Centro de Paralisia Cerebral de Beja

O CPCB, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que atua preferencialmente no distrito de Beja, no âmbito da prevenção, habilitação e reabilitação de crianças, jovens, adultos e suas famílias, com problemas neuromotores e afins.

Presidida por Francisca Guerreiro, a instituição tem 700 utentes, 20 dos quais residentes, 110 trabalhadores e 4 carrinhas para transporte dos utentes e 2 veículos ligeiros para trabalho no exterior. Para fazer face aos elevados custos de manutenção da estrutura, o Centro presta serviços, abertos à comunidade, nas áreas de lavandaria e engomadoria.