Coronel Altide Cruz é o novo comandante da GNR de Beja

O coronel Altide Cruz é o novo comandante territorial da GNR de Beja. A tomada de posse realizou-se na manhã desta segunda-feira com a presença do comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, o tenente-general Rui Clero.

Altide Cruz chega ao Comando Territorial de Beja (CTBeja), procedente do Centro de Formação de Portalegre onde exercia o mesmo cargo, para substituir o Coronel Ilídio Canas, que deixou o posto em meados do passado mês de setembro, com o comando do CTB a ser exercido em suplência pelo Tenente-coronel Lopes dos Santos.

Altide da Cruz chegou ao cargo de comandante do Centro de Formação de Portalegre da GNR em 8 de janeiro de 2019, para substituir o exonerado Coronel Mário Ramos, na sequência das alegadas agressões a formandos durante um exercício.

O coronel Altide Santos Serra da Cruz tem 49 anos (nasceu em novembro de 1971) e é natural da Guiné-Bissau. É mestre de Ciências Militares, pela Academia Militar e ingressou no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana em 1991. O oficial pertence à arma de Infantaria e foi promovido ao posto de coronel, através do Despacho n.º 9235/2019, publicado no Diário da República de 14 de outubro de 2019.

Desempenhou diversas funções ao longo da sua carreira profissional, entre as quais se destacam os cargos de Diretor da Direção de Informações, Chefe da Divisão de Contrainformação e Segurança, Adjunto do Chefe de Estado-Maior da EUROGENDFOR, Chefe do Grupo Operativo da GNR no Gabinete Nacional Sirene, Chefe da Repartição de Contrainformação, Oficial de Segurança do Comando-Geral da GNR e Comandante de Destacamento Territorial e de Destacamento de Trânsito.