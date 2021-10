Coronel Carlos Lourenço é o novo comandante da Base Aérea 11

Teixeira Correia Hoje às 00:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Coronel Carlos Lourenço é o novo comandante da Base Aérea (BA) 11, em Beja. Tomou posso no dia em que aquela unidade assinalou 57 anos.

Oficial e piloto aviador, Carlos Lourenço tornou-se no 32º comandante da BA 11, desde que esta foi criada em 16 de agosto de 1967, tendo substituído o também Coronel Paulo Costa, que ocupava o cargo desde 25 de outubro de 2019.

Carlos Lourenço, de 51 anos, era Chefe do Estado-Maior do Comando Aéreo, piloto de caças F-16, com três mil horas de voo e 15 anos de experiência na BA5 (Monte Real).

As suas últimas passagens pela BA11ocorreram durante o corrente ano como responsável pela organização dos exercícios Real Thaw 2021 (RT21), Nato Tiger Meet 2021 (NTM21) e Hot Blade 2021 (HT21), que na globalidade juntaram milhares de militares e aeronaves de vários países da Europa e dos aliados da NATO.

Entre outras missões, o novo comandante da BA11 participou em 2007 na missão de Policiamento Aéreo nos Países Bálticos (BAP07), tendo sido nomeado por duas vezes Comandante das Forças Nacionais Destacadas na missão Iceland Air Policing (IAP12), na Islândia, e na Baltic Air Policing (BAP14), na Lituânia.

O oficial, que tomou posse na quinta-feira, durante a cerimónia do "Dia da Unidade", que é também assumida como a "Rendição do Comandante", já foi condecorado com a Medalha dos Serviços Distintos, grau Ouro e quatro Medalhas de Serviços Distintos, grau Prata.