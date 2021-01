Corpo de Bombeiros de Beja com 15 infetados

Hoje às 12:10 Facebook

Subiu para 15 o número de infetados no seio do Corpo de Bombeiros de Beja (BVB), depois de conhecidos os resultados dos testes efetuados no sábado a 35 operacionais da corporação.

Três dos 14 elementos que estavam em isolamento profilático tiveram testes negativos e já regressaram ao ativo.

Em face da dezena e meia de casos positivos, mantém-se o "alerta vermelho" na corporação, que ainda assim continuam a prestar socorro às populações do concelho, acorrendo às situações mais graves.

Nos BVB há agora 15 infetados, 14 operacionais e um operador da central telefónica, sendo que outros 11 elementos estão em isolamento profilático.

O comandante dos BVB, Pedro Barahona, reforçou a ideia de que os BVB estão "a atravessar um momento de tal forma grave que não podemos fazer planeamento mais do que dia-a-dia", garantindo porém que o serviço às populações não estará em causa. Mas relembra o aviso: "Acima de tudo vamos responder ao socorro urgente".

No breifing de ontem da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), que não inclui Odemira, ficou a saber-se que nos Corpos de Bombeiros dos 13 concelhos existem 26 bombeiros infetados, 15 isolados e 12 recuperados.

Segundo os últimos dados da ULSBA, até às 24 horas de domingo, 17 de janeiro, no concelho de Beja, há 549 casos ativos, menos 10 do que no dia anterior, de um total de 1.340 que o Município já registou desde o início da pandemia, a que se juntam 764 recuperados e 27 óbitos.