Cortejo de abertura trouxe a velhinha Pax Julia romana às ruas da cidade

Centenas de pessoas assistiram na manhã desta sexta-feira no Cortejo de Abertura do festival "Beja Romana" que percorreu as principais ruas do centro histórico da cidade, que teve início da Escola Secundária D.Manuel I e terminou na Praça da República, ponto central da iniciativa.

No desfile participaram cerca de 1600 figurantes, que trajando a rigor, e mostraram os tempos do domínio romano na Península Ibérica era Pax Julia, e a grandiosidade desse período.

Após a chegada do cortejo à Praça da República realizou-se a "receção ao cônsul romano pelos patrícios e plebeus", tendo sido lidos "o decreto de abertura da feira e o édito de boas-vindas ao patrício romano", declarando-se a abertura do mercado.

Durante este primeiro dia haverá danças e jogos romanos, oficinas da herança desse povo e ao final da tarde o cortejo "Pompa Lusitaniam".

Na Igreja da Misericórdia, situada no topo norte da praça, junto ao edifício do Município, existe a "Domus", uma recreação de uma casa romana, com um museu ao vivo e estará uma exposição. O Beja Romana, inclui um concurso de fotografia, baseado no património histórico da cidade ligado ao período e à vivência do festival.

O festival regressa três anos depois face à pandemia de covid-19, tem como tema central a "Fundação de Pax Julia", onde são recreados muitos dos grandes momentos da época romana, que segundo a autarquia "foi de extrema importância para a afirmação da cidade", justificando que a comunidade vai "regressar ao passado" e viver a "grandiosidade dos romanos", na cidade.

Para facilitar o acesso ao centro histórico o Município disponibilidade de forma gratuita o estacionamento no Parque Subterrâneo, localizado a cerca de 300 metros na Praça da República, o ponto nevrálgico do festival.