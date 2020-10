Covid-19 leva ao adiamento dos campeonatos distritais de futebol

Teixeira Correia Hoje às 12:37 Facebook

A direção da Associação de Futebol de Beja (AFBeja) decidiu adiar os jogos respeitantes aos Campeonatos Distritais da 1.ª e 2.ª Divisão agendados para os dias 31 de outubro e 1 de novembro.

Em causa está a resolução do Conselho de Ministros que proíbe a circulação de pessoas entre concelhos em vigor a partir da meia-noite de 30 de outubro e as 6 horas do dia 3 de novembro.

Em comunicado, o presidente da AFBeja justifica que "pese embora exista entendimento diverso sobre a possibilidade de realização de todos os jogos, a direção da associação deliberou reagendar as provas" para datas subsequentes.

A decisão de Pedro Xavier leva ao adiamento de dez jogos das três séries do Distrital da 2.ª Divisão marcados para sábado e seis jogos da 1.ª Divisão agendados para domingo.

Os jogos das duas competições foram remarcados para o fim de semana de 12 e 13 de dezembro, o que fez com que as 16 partidas da 1.ª eliminatória da Taça Distrito fossem "empurrados" para o dia 17 de janeiro de 2021.

A par desta situação, a AFBeja debate-se com a recusa de seis dos treze clubes jogarem as competições devido à pandemia de covid-19, o que fez com que, da primeira jornada do Distrital da 1.ª Divisão, quatro jogos não se tivessem realizado, levando à punição de três clubes por falta de comparência.

Na segunda jornada da prova ficou mais uma partida por jogar e, em Serpa, o jogo entre o União Serpense e o Odemirense durou 2 minutos. A equipa da vila do rio Mira entrou com sete jogadores, um deles "lesionou-se" e o árbitro deu o jogo por terminado.