Criada conta solidária para ajudar Bombeiros de Beja a reparar viatura

Como os Bombeiros Voluntários de Beja (BVB) não dispõem dos 60 mil euros necessários para tornar operacional o Veículo Escada 30 (VE30), viatura única no distrito, um grupo denominado "Amigos dos Bombeiros" deu início a uma campanha de angariação de fundos, visando a sua reparação.

Bruno Ferreira, ator e comediante, Florival Baiôa, historiador e líder do Movimento Beja Merece+, Manuel Conceição (Balito), aposentado e ex-dirigente dos BVB, e Fernando e Luís Palma, ambos agricultores, são os responsáveis pela iniciativa, tendo já criado uma conta bancária para receber os donativos.

Em comunicado, os "Amigos dos Bombeiros" apelam às instituições/empresas locais públicas e privadas e aos cidadãos em geral que "contribuam para esta nobre causa, com a ajuda monetária".

"Só com o contributo de todos é possível que este serviço fique assegurado e a segurança da população seja garantida", justificam. Os promotores da iniciativa acreditam que "é possível tornar a auto-escada operacional num período mais curto de tempo do que esperar por um processo burocrático de reparação".

No documento, os "Amigos dos Bombeiros" salientam que ao abrigo da "Lei do Mecenato", as instituições/empresas podem usufruir de um benefício fiscal de acordo com o decreto-lei que regula o "Estatuto dos Benefícios Fiscais".

Para receber os donativos, foi criada uma conta na Caixa de Crédito Agrícola Alentejo Sul (Beja): PT50 0045 6100 4035 9935 4924 8.

Recorde-se que a última vez que o VE30 foi utilizado foi no dia 9 de setembro do ano passado, tendo sido decisivo no combate ao incêndio que deflagrou nos silos da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, evitando que as chamas destruíssem por completo o complexo de secagem de girassol daquela empresa.