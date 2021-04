Delegado de saúde rejeita cerca sanitária em bairro de Beja

Teixeira Correia Hoje às 19:25 Facebook

O delegado de saúde coordenador da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) afastou esta segunda-feira a hipótese de uma cerca sanitária no Bairro das Pedreiras, em Beja, onde foi detetado um surto com 46 casos positivos de covid-19.

Mário Jorge Santos justificou ao JN que o cordão "não se justifica porque muitos dos positivos são casos antigos, que foram detetados na sequência de um alargamento da testagem massiva", acrescentando que são considerados como "benignos, sem transmissão".

A situação no Bairro das Pedreiras, um aglomerado populacional onde residem mais de 700 pessoas, umas em casa de alvenaria e outras em barracas de madeira e lata, foi revelado na manhã de sábado pela Câmara Municipal de Beja.

"Há casos de infeções recentes e a principal medida foi isolar essas pessoas e testar os contatos desses positivos. A operação de testagem vai ser alargada, mas não há razões para se pensar numa medida de isolamento do local", justificou o delegado de saúde da ULSBA.

No dia da divulgação dos 46 casos positivos, o Município de Beja tinha 23 casos ativos, tendo "saltado" para um total de 67 casos, depois de duas pessoas terem sido dadas como recuperadas.

De acordo com os dados revelados esta segunda-feira pela ULSBA, entre as 00.00 horas do dia 14 de abril e até às 23.59 horas do dia 25, foram registados 64 novos casos, depois de ter sido feito um acerto de quatro casos contabilizadas a 23 de abril.

No total, o Município de Beja, que hoje tem 61 casos ativos, registava 2295 casos no dia 13 de abril e 2359 no dia 25, o que dá uma incidência de 192 casos por 100 mil habitantes, muito longe dos 107 que permitiram que se avançasse para a terceira fase do desconfinamento.

A publicação de novos dados por parte da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre a incidência de casos deverão ser conhecidos na sexta-feira e dizem respeito ao número de novos casos registados entre 14 e 27 de abril e a manter-se a situação, pode acontecer que o concelho de Beja retroceda nas medidas aplicadas no âmbito da pandemia de covid-19.

Recorde-se que na apresentação anterior de resultados e das medidas decretadas pelo Governo, o concelho de Beja apresentava um rácio de 122 casos, mas a reclamação da Câmara de Beja levou a que a DGS reconhecesse um erro no cálculo dos números, fazendo com que o Município tenha avançado para a terceira fase do desconfinamento.