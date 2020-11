Dez profissionais infetados e 74 em vigilância no Hospital de Beja

Teixeira Correia Hoje às 14:04 Facebook

São já 10 os profissionais de saúde infetados com covid-19, no Hospital José Joaquim Fernandes (HJJF), em Beja, seis enfermeiros e quatro assistentes operacionais, que foram colocados em isolamento no domicílio, divulgou o Conselho de Administração da Unidade de Saúde Pública (ULSBA).

Depois da avaliação da situação, a Autoridade de Saúde Pública (ASP) determinou que fossem colocados em vigilância ativa mais 74 profissionais do HJJF, 41 enfermeiros, 23 assistentes operacionais, oito médicos, um técnico superior de diagnóstico e terapêutica e um assistente técnico.

A ULSBA revelou ainda que a Unidade de Endoscopia Digestiva que tinha encerrado para desinfeção "retomou hoje o funcionamento", acrescentando que "as cirurgias programadas estão suspensas temporariamente", justificou o Conselho de Administração.

Segundo a administração hospitalar, "foram também feitos testes a todo o internamento de Cirurgia e aos profissionais de acordo com as orientações da USP".

O foco de covid-19 no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, foi detetado no passado dia 29 de outubro com 8 infetados, sendo 6 enfermeiros e 2 assistentes operacionais dos Serviços de Medicina, Urgência Geral e Endoscopia. Quantos a estes serviços, a ULSBA assegurou que "estes adaptaram o seu modo de funcionamento a esta realidade, atendendo ao número de profissionais em vigilância ativa", acrescentando que "não se procedeu ao encerramento de qualquer serviço ou camas de internamento", justificaram.

Este é o segundo foco infecioso de covid-19 no Hospital José Joaquim Fernandes, depois de no dia 24 de setembro ter sido detetada situação semelhante no Bloco Operatório, que levou à infeção de 36 profissionais de saúde e indiretamente atingiu outros 60, e que no passado dia 21 foi dado como debelado.