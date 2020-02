Doente espera quatro horas e morre nas urgências de Beja

JN Hoje às 08:11 Facebook

Uma semana depois da morte de um utente nas urgências do Hospital de Lamego, morre agora um doente no serviço de Urgência do Hospital de Beja, depois de três horas e meia à espera de ser atendido.

Rogério Palma, 60 anos, recebeu a pulseira amarela na triagem (avaliado como caso urgente) mas acabou por não ser visto por um médico, morrendo ao fim de quatro horas de espera na sala de espera da urgência, confirmou o JN. O paciente aguardou pela chamada desde cerca das 17.30 horas, vindo a falecer por volta das 21, junto do irmão e da cunhada, que o acompanhavam.

A vítima, residente em Beja, sofria de diabetes e tinha-lhe sido diagnosticada hepatite C há alguns anos. Desde a semana anterior, quando fez análises ao sangue, que se sentia debilitado, razão pela qual foi ao médico, contou uma familiar à imprensa local.

Os familiares da vítima fizeram uma reclamação por escrito à administração do Hospital de Beja, exigindo saber a causa da morte de Rogério Palma. A unidade hospitalar garante que já foi aberto um inquérito a este caso.