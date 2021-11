Dois jovens de 19 anos feridos em despiste no IP2

Teixeira Correia Hoje às 17:34 Facebook

Um despiste, seguido de capotamento, ocorrido na manhã seta sexta-feira, provocou dois feridos leves.

O acidente ocorreu ao quilómetro 349 no Itinerário Principal (IP) 2, próximo do Poço da Malta, freguesia de Santa Clara de Louredo, concelho de Beja, no sentido norte/ sul, tendo o alerta sido dado às 7.15 horas.

Por motivos que estão a ser apurados pela GNR, o carro saiu da via, entrou na vala e acabou por capotar, tendo ficado virado de rodas para o ar.

Do acidente resultaram dois feridos, dois jovens de 19 anos, residentes em Castro Verde, que depois de assistidos no local, foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja, de onde já tiveram alta.

No local do acidente estiveram 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários e da GNR de Beja, apoiados por seis viaturas.