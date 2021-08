Dois mortos e uma criança ferida em acidente com três carros em Beja

Teixeira Correia Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, incluindo uma criança em estado grave, na sequência de um acidente com três carros, em Beja.

A colisão ocorreu na Estrada Municipal 511, conhecida como "estrada da Salvada", a dois quilómetros de Beja. O alerta foi dado pelas 20.53 horas.

As vítimas são os condutores de duas das três viaturas envolvidas no acidente: um homem, de 73 anos, mecânico da freguesia de Cabeça Gorda, e uma mulher, de 55, que tinha um bar numa bomba de gasolina em Salvada. Uma das viaturas seguia no sentido norte-sul e outras duas seguiam no sentido contrário. Há um choque frontal entre dois carros, matando ambos os condutores e ferindo com gravidade um miúdo, de nove anos, neto da mulher que morreu, que seguia no banco de trás de um dos veículos.

Depois, o terceiro carro, que seguia no sentido sul-norte, embateu numa das viaturas acidentadas e saiu da estrada. O condutor ficou com ferimentos ligeiros.

Para o local foram mobilizados 30 operacionais e nove viaturas dos bombeiros de Beja e Cuba e mais 15 operacionais e nove veículos da PSP. A VMER do Hospital de Beja esteve também no local e confirmou os óbitos. A estrada está encerrada ao trânsito.