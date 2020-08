Doze bombeiros das corporações de Beja e Mértola com resultados negativos

Teixeira Correia Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Doze operacionais, onze assalariados e um voluntário dos Corpos de Bombeiros de Beja e Mértola tiveram testes negativos à covid-19, segundo informação transmitida na manhã desta quinta-feira pelas autoridades de saúde aos comandos das respetivas corporações.

Com a "espada sobre a cabeça", a aguardar as notificações, estavam nove elementos de Beja e três de Mértola, entre os quais o segundo comandante, que segundo apurou o JN já vão regressar ao serviço na sexta-feira.

Por conhecer estão ainda os resultados dos testes de mais quatro operacionais, todos assalariados, dos Corpos de Bombeiros de Aljustrel e Serpa, que foram durante a manhã de hoje sujeitos a essas provas.

Fonte dos bombeiros disse ao JN que "os resultados retiram uma tremenda carga negativa de cima destas corporações. A surgir um caso positivo poderia significar o encerramento dos quartéis", resumiu a nossa fonte.

O caso foi espoletado no final da passada semana quando um médico, que entre outras funções, presta serviço na viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, deu resultado positivo aos testes de covid-19. O clínico presta também serviço no Hospital de Cascais e no helicóptero do INEM estacionado em Évora.

Além dos 16 bombeiros, estão também colocados em isolamento três enfermeiras, duas do Hospital de Beja que fazem serviço na VMER e uma de um lar em Serpa e ainda elementos do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediado em Évora, cujo número não foi divulgado.

Ao JN, o Gabinete de Imprensa do INEM justificou que apesar da VMER ser do Instituto "o médico foi contratado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA)", acrescentando que em relação ao helicóptero do INEM o último serviço do clínico foi a 3 de agosto "e identificadas todas as pessoas que tiveram em contacto com o ele, estão em casa e a ser acompanhadas pelo INEM, estando assintomáticas", remataram.

Por seu turno a ULSBA, revelou que não tinha qualquer declaração a prestar "uma vez que todos os protocolos foram acionados pelas entidades competentes que detetaram o caso, assim como adotadas as respetivas medidas previstas para o efeito", concluíram.

Os testes aos quatro bombeiros de Aljustrel e Serpa deverão ser conhecidos amanhã, desconhecendo-se as situações das três enfermeiras e dos elementos da equipa do helicóptero do INEM sediado em Évora, tal como do médico por se tratar de um tarefeiro em rodos os serviços.