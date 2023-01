Duas mulheres em estado grave após colisão em Beja

Duas mulheres, de 42 e 44 anos, ficaram em estado grave, na sequência de uma colisão das viaturas que conduziam na EN121/IP8, no acesso à Rotunda da Força Aérea, na entrada norte de Beja.

O alerta para o acidente foi dado às 9.52 horas. As duas vítimas foram estabilizadas no local e depois transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

No local estiveram 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja e da GNR apoiados por seis viaturas. O trânsito no local do acidente faz-se por uma única via, a sul/norte, e de forma alternada