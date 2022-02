Duas pessoas morrem atropeladas na EN18 em Beja

Dois cidadãos indianos, trabalhadores agrícolas, foram atropelados mortalmente por uma viatura ligeira de passageiros na manhã desta sexta-feira, quando circulavam a pé, na Estrada Nacional (EN) 18, a um quilómetro da cidade de Beja.

O acidente aconteceu às 09.25 horas no sentido sul/norte e, por motivos ainda não apurados, o automóvel conduzido por uma mulher que seguia no mesmo sentido, atropelou os dois homens, ambos com 34 anos. A condutora ficou em estado de choque e foi apoiada no local pelos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER),

Um dos corpos foi projetado para a berma e o outro ficou na estrada, tal como alguns haveres das vítimas que, segundo foi possível apurar, residem num monte próximo do local do acidente e seria habitual deslocarem-se a pé para Beja.

No local estiveram 22 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja, VMER, militares dos Destacamentos Territorial e Trânsito e Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, apoiados por 11 viaturas.

O trânsito no local esteve condicionado, fazendo-se somente por uma faixa de rodagem de forma alternada, até serem levantados os corpos, que foram transportados para o Gabinete Médico Legal de Beja, cerca das 10.45 horas.

As causas do acidente vão ser investigadas pelos militares do NICAV, sabendo-se que as condições meteorológicas eram boas e, apesar da chuva que caiu durante o dia de quinta-feira, o piso da EN18 não estava molhado.