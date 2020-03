Emigrante de Almodôvar é o primeiro infetado no distrito de Beja

Teixeira Correia Hoje às 08:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um emigrante de 60 anos, natural de Bragança e com residência há mais de 20 anos em Almodôvar, foi confirmado como caso positivo de Covid-19, na terça-feira.

Trata-se do primeiro caso no distrito de Beja, um dos poucos no país que ainda não tinha registo de infeções pelo novo coronavírus.

O indivíduo, construtor civil em França, regressou a Portugal no passado domingo, quando sentiu sintomas que poderiam configurar contaminação por Covid-19. Contactou a linha SNS 24 e foi-lhe indicado que seguisse para o Hospital de Beja, o que fez de forma isolada no seu automóvel.

À segurança da portaria da unidade hospitalar, foi dada uma indicação expressa para o doente não sair da viatura, onde lhe foram efetuados os testes de despiste. Depois, o homem voltou a casa, onde se encontra, com indicação das regras de quarentena que devia seguir.

De acordo com dados revelados na terça-feira pela Direção-Geral de Saúde sobre a caracterização demográfica em 54% dos concelhos do país com casos confirmados, o concelho de Évora era o único no Alentejo com quatro casos de infeção.