Empresa prometeu investir 22 milhões em Beja mas desapareceu de cena

Câmara Municipal de Beja assinou, em 22 de outubro de 2018, um protocolo com a Fábulas Relevantes - empresa unipessoal de capitais detidos por espanhóis - em que esta previa instalar quatro fábricas na cidade e criar mais de 130 postos de trabalho, num investimento total de 22 milhões de euros. Só que passados quase quatro anos e meio, não há rasto do investidor que geria a empresa e rubricou o protocolo com o município.

O JN apurou que logo após a assinatura do protocolo com a Câmara de Beja, a Fábulas Relevantes deu entrada no IAPMEI-Agência para a Competitividade e Inovação com uma candidatura a Fundos Comunitários de cerca de três milhões de euros, a qual viria a ser aprovada em novembro de 2018. Só que, como a empresa não deu início à obra e não apresentou a documentação comprovativa do investimento a realizar, o IAPMEI rescindiu a candidatura em março de 2021.

Cinquenta e dois meses depois, o projeto não passa de uma "Ficção Pertinente" (em alusão ao nome da empresa) e a autarquia de Beja quer reaver os dois lotes de terrenos vendidos a baixo custo para assegurar esse importante investimento.