Encontrado corpo de idosa em ferrovia de Beja

Teixeira Correia Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O corpo de uma mulher com cerca de 80 anos foi encontrado na tarde desta quarta-feira na Linha Ferroviária do Alentejo a cerca de três quilómetros da Estação de Beja, próxima do Bairro de São Miguel, um aglomerado populacional na margem esquerda da via.

A cerca de 20 metros do local onde o corpo apareceu estão estabelecimentos diversas empresas, mas ninguém se terá apercebido de qual acidente, já que a linha fica num desnível de cerca de cinco a seis metros ao nível da estrada que serve aquela zona.

Segundo informações de fonte da PSP, "a mulher tem 81 anos, fazia medicação e a família tinha feito queixa do desaparecimento da mulher", justificando que todas as teses "estão a ser consideradas", desde uma queda ao atropelamento por uma composição ferroviária.

O alerta foi dado às 16.39 horas por trabalhadores da CP que viajavam numa carruagem de manutenção de vias que estava de regresso a Beja, desconhecendo-se a que horas a mulher terá tombado na ferrovia.

Segundo apurou o JN, agentes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Beja estiveram na Estação Ferroviária analisando uma composição que apresentava vestígios compatíveis de um ser humano.

Na linha estava uma bengala e um saco que seriam propriedade da mulher, cujo corpo foi removido cerca das 17.30 horas para o Gabinete Médico Legal de Beja a fim de ser autopsiado.