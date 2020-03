Encontrado corpo do inventor alemão desaparecido em Setúbal

Teixeira Correia Hoje às 16:31 Facebook

Foi encontrado na manhã desta quinta-feira, o corpo de Osama Demaschquie, um cidadão alemão, de 82 anos, residente do Vale da Rasca, Setúbal, que estava dado como desaparecido desde 4 de fevereiro. O corpo estava próximo do local onde a GNR tinha encontrado o seu automóvel. O desaparecimento às autoridades só foi comunicado três dias depois.

O Seat Ibiza de Osama foi abandonado com os vidros abertos e diversos pertences no seu interior. Não tinha as chaves na ignição e foi encontrado vinte dias após o desaparecimento, próximo do Monte das Alfaiatas, freguesia de São Matias, concelho de Beja. A viatura estava num caminho rural de uma propriedade privada, cujo acesso se faz por um caminho de terra batida, paralela ao IP2. O corpo foi localizado por volta das 12 horas desta quinta-feira por um funcionário do Monte das Alfaiatas, a cerca de 200 metros deste local.

Os militares do Destacamento de Beja da GNR confirmaram pelas fotografias que tinham na sua posse, que se tratava do alemão desaparecido. O corpo estava junto ao nó de saída do IP2 para a Estrada Municipal 1010, que liga a Vida de Frades, concelho de Vidigueira. Dado o local e o estado do corpo, as autoridades suspeitam que o mesmo foi ali deixado há poucas horas, já que aquele foi dos locais mais escrutinados durante as buscas.

Após a viatura ter sido encontrada, a 24 de fevereiro, a GNR envolveu mais de uma dezena de militares do Destacamento Territorial de Beja e quatro binómios do Grupo de Intervenção Cinotécnico. As buscas foram alargadas aos vários hectares de olivais na zona. Os agentes ouviram vários trabalhadores das explorações agrícolas, que garantiram que não tinham visto o cidadão alemão. Também inspetores da PJ de Setúbal, estiveram no local a inspecionar a viatura. Vinte e quatro horas depois, a viatura foi transportada e sujeita a peritagens.

Osama Demaschquie terá tentado retirar a viatura do local em terra batida, mas não conseguiu. Abandonou o veículo e deixou os vidros abertos e diversos pertences no interior. As chaves do carro não se encontravam na ignição. O último sinal de telemóvel foi ativado por uma antena localizada em Trindade, aldeia localizada a cerca de 17 quilómetros a sul de Beja.

Osama Demaschquie vivia na zona de Setúbal há vários anos, não tendo qualquer familiar em Portugal. O único familiar que se conhece é um irmão que vive no Dubai. A investigação segue na Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.

Osama Demaschquie era inventor

Em 20 de dezembro de 1983, registou no Instituto de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO), com o número 4421538, através da Eglasstrek Patent Promotion & Awarding GmbH, a patente de um dispositivo para a fabricação de filamentos de vidro.