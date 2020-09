Enfermeiro do Hospital de Beja está desaparecido há dois dias

Teixeira Correia Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O enfermeiro do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, está desaparecido desde a tarde de segunda-feira. O caso foi participado à GNR e já está sob alçada da PJ.

José António da Cruz, conhecido como "Mário" ou "Marinho", de 65 anos, está desaparecido desde as 14.30 horas de segunda-feira, depois de ter terminado o turno no Serviço de Psiquiatria do Hospital de Beja.

O enfermeiro saiu do hospital a pé e não foi mais visto. A esposa, Francisca Raposo, ia buscar o marido depois do serviço, mas já não o encontrou. Nesse dia foi feita uma participação no posto da GNR de Beja, que fez as primeiras buscas.

"Fui ao hospital e já não o encontrei, telefonei e mandei mensagens para o telemóvel e não me atendeu nem respondeu. Pensei que tivesse ido buscar o automóvel à oficina, mas também não atendeu o mecânico", contou a esposa de José António da Cruz.

Com uma vida ligada ao desporto, José António foi durante mais de 20 anos enfermeiro de Seleção Nacional de Futebol, fazendo parte dos quadros da Federação Portuguesa de Futebol.

Atualmente era massagista da Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, equipa que disputa o Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Beja. Passou também pelo Clube Desportivo de Beja, nos tempos em que o clube conquistou o título de Campeão Nacional da 3.ª Divisão e pelo Futebol Clube Castrense.

Segundo apurou o JN, o caso já chegou à Diretoria do Sul, em Faro, da Polícia Judiciária.