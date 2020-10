Equipa de saúde rastreia infetados de lar de Beja com 97 casos positivos

Teixeira Correia Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma equipa de saúde do Hospital José Joaquim Fernandes e dos Cuidados de Saúde Primários de Beja, composta por médicos e enfermeiros, está no lar da Mansão de São José, para avaliar o estado de saúde dos infetados que existem na instituição.

De acordo com informação da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), das 126 pessoas que diariamente frequentam a Mansão de São José (89 utentes e 37 funcionários), há 83 casos positivos entre os utentes, um dos quais está internado na Enfermaria covid do Hospital José Joaquim Fernandes e, 14 funcionários. Entre os utentes há ainda 1 caso negativo e 5 inconclusivos e dos funcionários 13 são negativos e 10 inconclusivos.

O caso foi detetado na sequência da testagem positiva, na segunda-feira, de uma utente e de uma funcionária, tendo a Autoridade de Saúde Pública da ULSBA optado por realizar testes a todos os utentes e funcionários da instituição. Os testes foram efetuados pelo ABC-Algarve Biomedical Center, Centro Académico de Investigação e Formação Médica do Algarve.

Segundo apurou o JN, a equipa de saúde que está no lar vai avaliar se é necessário retirar todos os utentes e funcionários infetados para um local alternativo a fim de descontaminar as instalações da Mansão de São José. Caso se conclua que existe essa necessidade, a Base Aérea 11 tem instalações preparadas para receber os 76 casos positivos da Mansão de São José. De momento desconhecem-se as ramificações de contágios provocados pelos funcionários nos seus contactos familiares e sociais.

A Mansão de São José pertence a uma Ordem Religiosa e tem instalações na Rua de São Gregório, no Centro Histórico da cidade, onde está radicado o foco e é só destinada a mulheres; e na Quinta da Navarra, na Estrada Militar, que liga o IP2 à Base Aérea 11, também em Beja, onde se desconhece se há casos positivos.

Num balanço da situação da pandemia de covid-19 na área do concelho de Beja, a edilidade revelou que, até às 24 horas de segunda-feira, o total de infetados (número cumulativo) era de 148 casos, existindo 78 ativos, 68 recuperados e 2 óbitos.