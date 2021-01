Equipas começaram a recolher votos em lares e casas de confinados em Beja

Teixeira Correia Hoje às 14:19 Facebook

Duas equipas da Câmara Municipal de Beja lideradas por dois vereadores começaram na manhã desta terça-feira a recolha de votos para as presidenciais dos cidadãos em confinamento nas suas residências e dos utentes dos lares, previamente inscritos para votarem.

A autarquia bejense criou duas equipas, uma para as freguesias urbanas e outra para as rurais, cada uma liderada por um vereador, e ainda um elemento de apoio à vereação, Proteção Civil Municipal e Comissão Eleitoral e, conforme a área de intervenção, elementos da PSP e GNR.

Segundo dados disponibilizados pela autarquia, 50 cidadãos inscreveram-se para exercer o seu direito cívico antecipado e limitado pela pandemia.

Nas duas freguesias urbanas da cidade, há 42 eleitores e nas quatro freguesias rurais (Albernoa, Baleizão, Beringel e Salvada) há oito. Dos eleitores da cidade de Beja, há 15 residentes em lares, 10 no Lar D.José do Patrocínio Dias, propriedade do Patronato de Santo António, e cinco no Centro Paroquial e Social do Salvador.

Para o presidente da Câmara Municipal de Beja, este "é um processo complexo e que exige muito da autarquia". "Por questões de segurança, as deslocações em várias viaturas, mais parece uma romaria", rematou Paulo Arsénio.

Quanto ao ato eleitoral do próximo domingo, dando cumprimento às indicações das autoridades de saúde, foram aumentadas as mesas de voto, estando previstas 41 secções de voto no concelho de Beja, 22 nas duas freguesias urbanas, as mais populosas, e 19 nas freguesias rurais.