Falcões falsos protegem amendoais de pragas de pardais

Teixeira Correia Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Produtores de amêndoa usam réplicas de falcões contra pragas de pardais em vez de tiros.

Há produtores de amêndoas que estão a combater com sucesso as pragas de pássaros, particularmente pardais, que atacam os amendoais, colocando no meio das árvores uma réplica de predadores que espanta os invasores, o falcão ecológico voador. Só na zona coberta pelo regadio de Alqueva, a área com amendoais já ultrapassou os 15 mil hectares (equivalente ao mesmo número de campos de futebol).

Trata-se de um sistema baseado num protótipo de um falcão ultraleve, suspenso no topo de uma vara, normalmente uma cana de pesca em fibra de carbono, com seis metros de altura, para planar e imitar o voo da ave de rapina. Mesmo sem vento, devido à altura acima das árvores, fica visível e capaz de assustar os pardais.