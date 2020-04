Forças de segurança homenageiam profissionais de saúde em Beja

Teixeira Correia Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A homenagem das forças de segurança aos profissionais de saúde também chegou ao Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Polícia, Proteção Civil e bombeiros agradeceram o esforço e a entrega no combate à Covid-19.

À semelhança do que aconteceu um pouco por todo o país, os pirilampos e as sirenes dos veículos das forças de segurança soaram, esta sexta-feira, em Beja, para prestar homenagem aos profissionais de saúde. "Lutam contra um inimigo invisível, mas que queremos exortar para que continuem o vosso imprescindível trabalho", afirmou Silva Martins, 2.º comandante da PSP de Beja ao microfone.

Os profissionais de saúde assistiram ao momento no recinto da unidade hospitalar e receberam um quadro com todas as forças policiais e de socorro, "em sinal de reconhecimento pela coragem e profissionalismo". A cerimónia terminou com o hino nacional, cantado por todos os presentes.

"Este gesto demonstrou que há união entre todos os profissionais numa guerra que não se sabe como vai decorrer e terminar. É uma gratidão muito grande", apontou ao JN Conceição Margalha, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, à qual pertence o hospital.

À iniciativa lançada pela PSP, juntaram-se a GNR, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Comando Distrital da Proteção Civil e os Bombeiros Voluntários de Beja.