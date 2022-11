Furtaram 120 quilos de azeitona em BMW

A GNR de Beja deteve em flagrante delito três homens e uma mulher que levavam num BMW 120 quilos de azeitona acabados de furtar de uma exploração agrícola, que podiam render 50 euros no mercado negro.

Na sequência de uma denúncia de que estaria a ocorrer um furto, a Guarda deslocou-se ao local e encontrou os suspeitos, com idades compreendidas entre os 24 e os 61 anos, a consumar o crime, tendo sido apreendidos 120 quilos de azeitona e um veículo, onde os suspeitos se fizeram deslocar.

Durante a campanha da apanha da azeitona que está a decorrer, este é o segundo furto em explorações no concelho de Beja detetado pela GNR, sendo que no passado dia 28 de outubro, foram detidos cinco homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 50 anos e apreendidos 240 quilos de azeitona, dois veículos ligeiros comerciais e um bastão de madeira, classificado como uma arma proibida.

Nos dois casos, os dez detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Beja.