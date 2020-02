Gigante A380 volta a sair de Beja para repatriar europeus

Teixeira Correia com Rita Salcedas Hoje às 11:39, atualizado às 11:49 Facebook

O Airbus A380 da companhia aérea portuguesa Hi Fly, que está estacionado no aeroporto de Beja e envolvido na repatriação de centenas de cidadãos europeus devido ao surto do coronavírus, vai partir para o Vietname.

Segundo apurou o JN, o avião foi requisitado pelo Governo francês e vai fazer escala em França, onde entrarão profissionais de saúde, antes de seguir para o país asiático, onde se encontram cidadãos europeus que pretendem ser repatriados.

No fim de janeiro, o A380 partiu para a China, com o objetivo de repatriar os cerca de 350 europeus, incluindo 17 portugueses, que queriam sair da cidade de Wuhan, epicentro do surto.

O Airbus A380 da companhia aérea portuguesa Hi Fly é o maior avião de passageiros do mundo e só pode aterrar na base aérea n.º11, em Beja, uma vez que as suas dimensões não permitem a realização de manobras nos outros aeroportos nacionais. Pode transportar 471 passageiros distribuídos por três classes ou 800 em classe económica. O aparelho foi comprado em julho de 2018 à Singapore Airlines e foi pintado com os desenhos de uma campanha pela defesa dos recifes de coral.