Granadas encontradas numa casa em obras "cortam" rua no centro de Beja

A polícia cortou uma rua no centro histórico de Beja, enquanto decorre uma operação de remoção de grandas encontradas esta segunda-feira numa casa em obras, na rua Dr. Afonso Costa.

As granadas, cuja quantidade e estado não foi possível ainda determinar, foram encontradas cerca das 12.40 horas desta segunda-feira, numa casa em obras na rua Dr. Afonso Costa, conhecida como a rua das Lojas, no centro de Beja.

A rua está cortada ao trânsito e foi mobilizada uma equipa da Brigada de Minas e Armadilhas do destacamento da PSP do Terminal Civil do Aeroporto de Beja.

Estão também no local elementos dos Bombeiros de Beja, com três viaturas, incluíndo um carro de combate a incêndios, e da PSP, num total de mais de 12 operacionais.