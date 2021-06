Greve dos funcionários judiciais chegou a Beja

Teixeira Correia Hoje às 13:51, atualizado às 14:22 Facebook

Cerca de três dezenas de funcionários judiciais concentram-se esta terça-feira em frente ao Palácio da Justiça, onde funcionam os Juízos Criminais e Cíveis e, às instalações modulares onde funcionam os Juízos da Menor e Família e Trabalho.

O Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) convocou uma greve, com a duração de um mês, que se iniciou no passado dia 17 de maio e que ocorre entre as 10 e as 11 horas de cada dia. Esta terça-feira, está centrada em Beja.

"Costa escuta, oficiais de justiça estão em luta" e "Justiça, justiça, justiça" foram duas das frases que se fizeram ouvir no protesto de hoje, que não interrompeu um julgamento que decorria na Sala Principal do Palácio da Justiça.

Com base nos compromissos assumidos pelo Governo, os funcionários exigem "a negociação do estatuto profissional, uma tabela salarial adequada às funções, o preenchimento dos lugares vagos e o suplemento de recuperação processual".

Ao JN, Estela Ribeiro, secretária nacional do SFJ, acusou o secretário de Estado Adjunto da Justiça, Mário Morgado, de "afrontar os trabalhadores com uma comunicação Trumpista", numa referência a Donald Trump, por "utilizar o Twitter para dizer que a publicação do estatuto dos funcionários de justiça no Boletim do Trabalho e Emprego estaria para breve". O que o governante deveria fazer, sustentou, era "utilizar as vias institucionais" de um Estado de Direito.

De acordo com os dados divulgados pelo Sindicato, a greve parcial de uma hora diária já levou à suspensão ou interrupção de mais de duas mil diligências processuais.