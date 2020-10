Há 31 casos positivos de covid-19 em lar de Beja

Teixeira Correia Hoje às 17:16 Facebook

Há 31 casos positivos de covid-19 no lar do Centro Paroquial e Social do Salvador, em Beja. Foram realizados 146 testes a funcionários e utentes esta segunda-feira.

Na sexta-feira foram conhecidos dois casos do novo coronavírus no interior da Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI). Uma funcionária testou positivo e no mesmo dia foi transportado um idoso para o Hospital José Joaquim Fernandes. Os testes foram efetuados ao final da tarde de sábado pelo ABC-Algarve Biomedical Center, Centro Académico de Investigação e Formação Médica do Algarve.

Esta segunda-feira, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) revelou que no lar e residência do Centro Paroquial e Social do Salvador, conhecido como o "Lar do Padre Henrique", há 24 testes positivos e um inconclusivo entre os utentes e há sete testes positivos e um inconclusivo entre os funcionários.

O JN sabe que há queixas de familiares de utentes, que reportam que "não há qualquer informação e ninguém atende os telefones". "Nem os nossos familiares atendem os telemóveis", dizem.

Este é o segundo caso de grande dimensão epidemiológica num lar em Beja, depois dos 107 casos positivos registados na Mansão de São José, tendo 54 utentes (todas mulheres) sido transferidos no sábado para as instalações da Base Aérea (BA) 11.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela ULSBA, dos 107 de casos de infeção por covid-19, há sete em internamento, seis em enfermaria e um na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP).

Recorde-se que a Mansão de São José tem 126 pessoas, 89 utentes e 27 funcionários. Entre os utentes há 87 positivos e dois negativos e nos funcionários há 20 positivos e 17 negativos.

Sob coordenação do Comando dos Bombeiros Voluntários de Beja, bombeiros de várias corporações do distrito de Beja e da Cruz Vermelha Portuguesa, com a colaboração da PSP, evacuaram parcialmente o lar no passado sábado. Foram transferidos 53 utentes para a Base Aérea de Beja: 51 com teste positivo à covid e dois com teste negativo.