Há mais quatro bombeiros isolados após contacto com médico infetado

Mais quatro operacionais, todos assalariados dos Corpos de Bombeiros de Aljustrel e Serpa, foram colados em isolamento em casa, depois de conhecido o caso de um médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja ter dado positivo aos testes de covid-19.

Estes quatro bombeiros serão testados quinta-feira na Área Dedicada ao Covid, conhecida como ADC-Comunidade do Centro de Saúde de Beja. Outros 12 bombeiros, nove do Corpo de Beja e 3 de Mértola, foram também colocados de quarentena e sujeitos esta quarta-feira a testes cujos resultados deverão ser conhecidos amanhã.

A juntar aos dezasseis bombeiros estão também três enfermeiras, duas do Hospital de Beja que fazem serviço na VMER e uma de um lar em Serpa, e ainda elementos do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediado em Évora, cujo número não foi divulgado.

Ao JN, o Gabinete de Imprensa do INEM explicou que, apesar de a viatura ser do Instituto, "o médico foi contratado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA)", acrescentando que em relação ao helicóptero do INEM o último serviço do clínico foi a 3 de agosto e foram "identificadas todas as pessoas que tiveram em contacto com o ele".

Segundo apurou o JN, o médico é um prestador de serviços na VMER tal como no heli do INEM, tendo feito testes no local de residência