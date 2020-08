Há seis casos positivos de covid-19 em Salvada e Cabeça Gorda no concelho de Beja

Teixeira Correia Hoje às 00:45 Facebook

Há seis casos positivos de covid-19 nas freguesias de Salvada e Cabeça Gorda, no concelho de Beja. Mais de três dezenas de pessoas de Salvada vão ser, na manhã desta sexta-feira, sujeitas a testes.

Segundo apurou o JN, os quatro doentes de Cabeça Gorda são familiares e terão sido "importados" de outra zona do país após um encontro da família.

Apesar dos quatro casos positivos em Cabeça Gorda - os doentes estão em casa há cerca de uma semana -, não existe ligação com as infeções de Salvada.

No entanto, esta última localidade gera maior apreensão entre as autoridades: uma pessoa de Salvada está hospitalizada. Esta sexta-feira e na próxima segunda, três dezenas de pessoas da localidade vão ser sujeitas a testes de despistagem.

O primeiro caso de Salvada foi detetado durante uma consulta no Centro de Saúde de Beja e o segundo surgiu na sequência de contactos entre os infetados. Foram depois identificadas as pessoas que estiveram com os doentes: uma equipa da Autoridade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) vai efetuar os testes no posto médico de Salvada.

Fonte da autarquia de Beja assegurou que estes são os únicos casos ativos no concelho, onde se verificaram duas mortes desde o início da pandemia.