Helicóptero do INEM aterra em campo de futebol de Beja e interrompe torneio

Um helicóptero do INEM aterrou, pouco passava das 15 horas, no Campo Sintético 2 do Complexo Desportivo de Beja, tendo levado à interrupção do torneio de futebol BEJA CUP, que decorre na cidade alentejana desde sexta-feira.

A aterragem da aeronave, de bandeira espanhola, visa efetuar o transporte de um doente urgente do Hospital de Beja para uma unidade hospitalar de Lisboa.

Quando o helicóptero aterrou estava a jogar-se as partidas de apuramento do primeiro ao oitavo lugar do escalão de Sub 12.

A aterragem do heli provocou uma onda de euforia nas mais de três centenas de jovens que participam nos jogos deste domingo, que de telemóvel na mão correram para a rede do estádio para registarem o momento.

O torneiro recomeçou por volta das 16 horas, quando Heli do INEM descolou.