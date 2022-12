Homem de 55 anos morre atropelado em Beja

JN/Agências Hoje às 21:38 Facebook

Um homem de 55 anos morreu, esta quarta-feira, atropelado por um automóvel na Estrada Nacional 260 junto à paragem de autocarros em Nossa Senhora das Neves, no concelho de Beja.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o alerta para o atropelamento mortal foi dado pelas 18.20 horas, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

O corpo do homem foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja, adiantou a fonte do CDOS.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Beja, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de nove operacionais, apoiados por quatro veículos, incluindo a VMER.