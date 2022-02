Homem morre afogado em albufeira no concelho de Beja

Um cidadão moldavo, de 51 anos, morreu afogado na manhã desta terça-feira, no lugar da Fonte Santa, na barragem do Pisão, em Beringel, concelho de Beja, num cenário que levantou dúvidas à GNR e foi acionada a Polícia Judiciária (PJ).

O alerta foi dado às 12.23 horas por um dos dois compatriotas que se encontram com a vítima no local, e quando os bombeiros chegaram já o corpo se encontrava fora de água, tendo o socorro sido desmobilizado, ficando a GNR no local.

Fonte da Guarda disse ao JN que "a situação não é muito clara e a PJ vai ser acionada para fazer as investigações e perceber se há algo mais do que um mero afogamento", justificaram. Ao que foi possível apurar, trata-se de um trabalhador agrícola que vive na vila de Beringel.

A barragem é muito procurada por cidadãos estrangeiros. Muitos passam por carências alimentares e buscam nas águas do Pisão algumas carpas para se alimentarem.

No local estiveram 9 operacionais dos Bombeiros de Beja e da GNR, apoiados por 4 viaturas.

Outro caso na barragem

A 9 de outubro de 2018, num local próximo daquele onde hoje ocorreu o acidente, dois homens de nacionalidade romena, de 43 e 49 anos, foram encontrados sem vida depois de terem mergulhados nas águas da barragem e nunca mais foram vistos.

Quando familiares e amigos fizeram buscas, localizaram as roupas e os telemóveis dos dois homens próximo da água e deram o alerta. Os dois corpos foram recuperados por mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB).