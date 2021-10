Idosa burlada em mais de dois mil euros por falso "fiscal de notas"

Teixeira Correia Hoje às 10:41 Facebook

Uma idosa de 81 anos foi burlada de mais de 2000 euros, em Cabeça Gorda, concelho de Beja, por um indivíduo que fingia ser "fiscal de notas".

O caso aconteceu, na quarta-feira, às 10 horas no nº 5 da Rua Teixeira Gomes, quando Maria dos Santos Bento, que vive sozinha depois do filho mais novo ter falecido, se preparava para sair de casa. Foi abordada por um indivíduo com cerca de 60 anos, que no dizer da mulher se apresentou "bem vestido, de boas palavras, com uma pasta na mão e com um carro preto pequeno. Sabia o nome da minha médica e começou por perguntar quanto gastava em medicamentos", recordou.

Depois "esclareceu" a vítima de que andava à procura de emigrantes para informar as pessoas que as notas de 20 e 50 euros deixavam de ter validade e que circulavam algumas falsas vindo inclusivamente do banco. Maria dos Santos Bento, que tem dois filhos no estrangeiro, descaiu-se a dizer que tinha dinheiro em casa, o que levou o burlão a pedir para conferir se o mesmo era verdadeiro.

Num envelope, a mulher tinha 500 euros que "levantei da Caixa Agrícola dois dias antes para reparar o telhado da casa e noutro o dinheiro da reforma e mais algum para me governar que passava dos 1500 euros", contou.

Após ver as notas, o indivíduo disse à mulher que precisava do seu cartão de cidadão e do recibo da água para "fazer o registo do dinheiro. Quando voltei com a carta da água, já não vi os envelopes com o dinheiro nem o indivíduo. Fui à Junta de Freguesia pedir ajuda e chamaram a GNR. Ainda andaram na aldeia, mas já não viram ninguém", rematou.

O JN apurou que o caso está a ser investigado pela GNR, não existindo até ao momento mais informações sobre o assunto.