Idoso morre e outros dois homens ficam feridos em colisão perto de Beja

JN/Agências Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um idoso de 85 anos morreu e outros dois homens ficaram feridos, um deles com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida esta sexta-feira perto de Beja, revelaram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 11.29 horas, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 18, entre Beja e a povoação de Penedo Gordo.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR adiantou que um idoso de 85 anos foi a vítima mortal do sinistro e que outros dois homens, cujas idades não soube precisar, ficaram feridos, um deles com gravidade.

Segundo a fonte do CDOS de Beja, os feridos foram transportados pelos bombeiros para as urgências do hospital de Beja.

Já o corpo da vítima mortal foi encaminhado para os serviços de medicina legal da unidade hospitalar, acrescentou.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Beja, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 25 operacionais, apoiados por 12 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).