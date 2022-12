Inauguração das luzes de Natal antecipada devido ao mau tempo

A inauguração da iluminação de Natal de Beja, que estava marcada para a próxima quinta-feira, foi antecipada para a tarde desta terça-feira, devido ao anúncio de mau tempo previsto a partir de amanhã na região.

O teste para a sua ligação foi feito na segunda-feira e depois de perceber que estava tudo em condições de ser ligado, "o Município decidiu antecipar a ligação", disse ao JN o presidente da autarquia Paulo Arsénio.

Estão iluminadas mais de uma dezena e meia de artérias do Centro Histórico da cidade, situação que se vai manter até ao dia 8 de janeiro, indo a autarquia investir 73 800 euros, valor com iva incluído.

O edil assegurou que "vão ser cumpridas as orientações dadas pelo Governo para a utilização das luzes natalícias", acrescentando que as mesmas "vão estar ligadas entre as 18 e as 24 horas", um horário mais reduzido do que em anos anteriores.

Mas o anúncio do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que prevê chuva persistente e intensa para Beja a partir de amanhã e durante a próxima semana levou a Câmara Municipal a deslocar o "Mercadinho de Natal das ruas artérias centrais da cidade para o Pavilhão dos Sabores no Parque de Feiras e Exposições". A iniciativa realiza-se entre quinta-feira e domingo, de 8 a 11 de dezembro, entre as 10 e as 19 horas, "estando perto de 40 expositores, a maioria do concelho com venda de produtos alusivos à quadra", justificou o presidente da autarquia.

Até 6 de janeiro a edilidade bejense "vai oferecer duas horas de estacionamento gratuito para as compras de Natal", disse Paulo Arsénio, revelando que as mesmas "não têm que ser necessariamente seguidas", concluiu.

A situação é valida para o estacionamento de superfície e para os dois parques subterrâneos da cidade.