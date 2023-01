Incêndio destrói casa de trabalhadores agrícolas em Beja

Um incêndio destruiu, no início da noite desta terça-feira, uma casa situada na Mouraria, zona antiga de Beja, que estaria ocupada por seis cidadãos imigrantes ligados aos trabalhos agrícolas sazonais.

As chamas, que deflagraram por volta das 18.30 horas, danificaram toda a residência, que vai ficar sem condições para ser habitada. Segundo foi possível apurar, quando o incêndio começou, a casa, situada na Rua das Portas de Moura, estava ocupada pelos trabalhadores, arrendatários do espaço.

A casa fica rodeada de muitas habitações e, apesar de se situar numa zona com ruas muito estreitas, que não permitem o acesso de viaturas pesadas, a pronta chegada de agentes da PSP com extintores e a musculada intervenção dos Bombeiros de Beja evitaram que as chamas alastrassem a outras casas.

No local esteve o vereador da Câmara de Beja, Rui Marreiros, que confirmou ao JN que "não houve qualquer pedido de realojamento das pessoas que ocupavam a habitação que ardeu".

O incêndio, cujas causas vão ser investigadas, foi dado como extinto pelas 20.20 horas, tendo sido combatido por 39 operacionais dos Bombeiros de Beja e Serpa e PSP, apoiados por catorze viaturas.