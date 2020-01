Incêndio destrói habitação na Herdade da Mingorra em Beja

Teixeira Correia Hoje às 12:18 Facebook

Um incêndio destruiu, esta segunda-feira, uma habitação situada na Herdade da Mingorra, no concelho de Beja. Os prejuízos são muito avultados, mas hão há feridos.

As chamas deixaram a casa da família Uva totalmente destruída e sem condições de habitabilidade. Tudo aponta para que o fogo tenha consumido lentamente o interior da habitação e depois se tenha alastrado ao telhado. A adega e o enoturismo instalados na propriedade, distantes da residência, não foram afetados pelas chamas.

De acordo com a página online da Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado pouco antes das 8 horas, ao que tudo indica, pelos trabalhadores que iniciavam um dia de trabalho. A última vez que alguém tinha estado no local terá sido ao final da tarde de sábado.

No local, a filha do proprietário, Henrique Uva, escusou-se a tecer quaisquer comentários sobre o assunto.

No combate às chamas estiveram envolvidos 13 operacionais e seis veículos dos bombeiros de Beja, e dois militares e uma viatura da GNR. Inspetores da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária vão ser chamados para tentar apurar as causas do incêndio, que permanecem desconhecidas.