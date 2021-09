Incêndio em silos da Cooperativa de Beja queima toneladas de girassol

Teixeira Correia Hoje às 09:00 Facebook

Um violento incêndio nos silos da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches está a consumir toneladas de girassol. As chamas deflagraram no secador das sementes, um sistema que trabalha a gás.

De acordo com Pedro Barahona, comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, "o alerta foi dado às 5.04 horas e as causas [do incêndio] são desconhecidas. O sistema terá sido desligado depois de terminado o trabalho, mas algo terá corrido mal".

Os silos da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches ficam localizados a 200 metros do Parque de Materiais da Câmara de Beja e as chamas estão circunscritas ao secador, não tendo alastrado aos depósitos de receção e de armazenagem.

Com o apoio de uma escada Magirus, elevado a 30 metros de altura, os bombeiros lançam água para dentro e para as paredes do secador para apagarem as chamas e arrefecer as paredes e evitar a propagação a outras zonas. O girassol que vai saindo em chamas no fundo do secador vai sendo retirado por uma máquina industrial para uma zona adjacente à unidade.

No combate às chamas estão 30 operacionais dos Bombeiros de Beja, Alvito, Ferreira do Alentejo e Serpa, apoiados por 10 viaturas, a Proteção Civil Municipal e a GNR, com três elementos e duas viaturas.

Nos últimos anos é a terceira vez que se regista um incêndio naquela unidade industrial.