Instituto Politécnico de Beja suspende aulas durante duas semanas

O Instituo Politécnico de Beja (IPBeja) anunciou, este sábado, que vai suspender todas as aulas presenciais, substituindo-as por atividades letivas "online", levando ao encerramento das quatro escolas.

Em causa, segundo a Presidência da instituição "está um surto de covid-19 ativo no IPBeja com 13 casos positivos". Como medida de prevenção "durante às próximas duas semanas, de 26 de outubro a 6 de novembro, o ensino seja à distância apoiado por tecnologias digitais", justifica.

O Politécnico teve também em conta o facto de "estar o concelho de Beja identificado com um elevado nível de risco de contágio" a par da atual situação de evolução da pandemia em Portugal.

De acordo com um comunicado da instituição, "o período de duas semanas poderá ser renovado, conforme a evolução da epidemiologia" por forma a controlar o surto identificado, tendo como garantia "a segurança e a saúde de toda a comunidade académica", justificam.

"O acompanhamento, o apoio social e as ações junto dos estudantes infetados e dos estudantes em isolamento serão realizados pelos Serviços de Ação Social, em estreita ligação com as autoridades de saúde, assegura a Presidência do IPBeja.

Na passada terça-feira o Politécnico deu a conhecer que no fim de semana de 17 e 18 de outubro "foram confirmados três casos de covid-19" na instituição, depois de em setembro dois alunos terem testado positivo, elevando o total para cinco.

Quando no dia 20 de outubro o Instituto divulgou a existência dos três casos positivos foi referido que como medidas de prevenção, as respetivas turmas passaram de imediato para o ensino à distância e as comunidades internas de cada Escola foram informadas pela respetiva Direção.

Na altura o JN questionou o Politécnico se os casos tinham sido detetados em algumas das residências e se os estudantes afetados eram dos PALOP, foi-nos apenas respondido que: "entre os cinco casos identificados existem estudantes nacionais e estudantes internacionais".

Dois focos em lares

A ULSBA refere que, a juntar aos três óbitos na Mansão de São José, há no total 104 casos ativos, 84 entre os utentes e 20 funcionários. Em internamento no Hospital de Beja estão 10 utentes, oito em enfermaria e dois na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP), tendo já falecidos três utentes.

No Lar do Centro Paroquial e Social do Salvador, há a registar 32 casos positivos, sendo 25 em utentes, dois dos quais internados na enfermaria covid-19 do hospital e 7 entre os funcionários.