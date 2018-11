Assembleia Municipal de Beja acaba com ânimos exaltados

Teixeira Correia Hoje às 09:46 Facebook

A sessão ordinária da Assembleia Municipal de Beja (AMBeja), na segunda-feira à noite, terminou com uma discussão que uma das partes envolvidas descreveu como agressão física, cenário desmentido pela outra parte.

Entre outros pontos da sessão, foram discutidas e aprovadas as Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano de 2019, mas foi já no fim da reunião que a situação descambou.

Nas redes sociais, emergiram comentários de cidadãos presentes que davam conta de uma agressão a pontapé levada a cabo pelo presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Silvestre Troncão, eleito pela CDU, contra um cidadão presente, Rui Marreiros, militante do PS e administrador da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMAS).

Contactado pelo "Jornal Notícias", Rui Marreiros afirmou que "o presidente da Junta de Freguesia de Baleizão agrediu a pontapé um militante do PS que se encontrava a assistir à Assembleia Municipal", não concretizado que se tratava da sua pessoa.

Quando confrontado se havia sido apresentada queixa na PSP, pela presumível agressão, Rui Marreiros justificou que "neste momento apenas há condições para confirmar a agressão, presenciada por dezenas de pessoas e que o PS está a analisar internamente a situação e as medidas a tomar", remetendo para mais tarde "melhores esclarecimentos".

Por seu turno, Silvestre Troncão justificou que "numa discussão verbal, pós-Assembleia com uma eleita, houve uma interferência de uma terceira pessoa, e uma questão antiga reavivou a memória sobre uma ocorrência". Sobre a alegada agressão a Rui Marreiros, o presidente da Junta de Freguesia de Baleizão "desmentiu", sustentando que "não passou de uma intenção", rematou.

O JN procurou contactar a presidente da AMBeja, Conceição Casanova, mas não foi possível chegar à fala com a eleita pelo Partido Socialista.